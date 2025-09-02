Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.23CHF
-0.25CHF
-0.86 %
13:30:00
BRXC
03.09.2025 15:52:22
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.99 £
|
Abst. Kursziel*:
11.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.40%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|15:52
|Shell Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|29.23
|-0.86%
