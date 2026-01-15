Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.3%  SPI 18’627 0.5%  Dow 49’035 -0.2%  DAX 25’287 0.0%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 6’048 0.7%  Gold 4’591 -0.8%  Bitcoin 77’587 0.0%  Dollar 0.8023 0.3%  Öl 63.7 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Alphabet-Aktie zieht an: Google-Konzern bleibt über der 4-Billionen-Marke
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Analyse: Outperform-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Bernstein Research
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus
Suche...
eToro entdecken

SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301

3.39
CHF
0.49
CHF
16.84 %
14:57:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 13:21:14

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
3.39 CHF 16.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf einen langjährigen Liefervertrag mit X-Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. SGL Carbon habe viel Erfahrung mit Zulieferungen von Graphit für nukleare Anwendungen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen kooperierten schon seit 2015 in der Entwicklung von Graphit zur kommerziellen Verwendung des Werkstoffs in Reaktoren./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.60 € 		Abst. Kursziel*:
-16.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.58%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SGL Carbon SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten