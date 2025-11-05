SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
2.83CHF
0.16CHF
6.06 %
11:04:53
BRXC
06.11.2025 09:09:02
SGL Carbon SE Hold
SGL Carbon
2.83 CHF 6.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Kohlefaser-Spezialisten am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Free Cashflow sei nach neun Monaten positiv, was durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und reduzierte Investitionen begünstigt worden sei./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.12 €
|
Abst. Kursziel*:
12.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.82%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
