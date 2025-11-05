Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.11.2025 09:09:02

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
2.83 CHF 6.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Kohlefaser-Spezialisten am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Free Cashflow sei nach neun Monaten positiv, was durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und reduzierte Investitionen begünstigt worden sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.12 € 		Abst. Kursziel*:
12.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.82%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

