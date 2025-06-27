Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’226 0.2%  SPI 16’979 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’158 0.5%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’421 0.5%  Gold 3’394 -0.1%  Bitcoin 90’813 1.9%  Dollar 0.8016 -0.1%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege
QIAGEN-Aktie unter Druck: QIAGEN will Wandelanleihen ausgeben
Delivery Hero-Aktie freundlich: Delivery Hero senkt Prognose - Überraschend hohes Halbjahresergebnis
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Grün: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Suche...
200.- Saxo-Deal

SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301

3.37
CHF
-1.67
CHF
-33.17 %
27.06.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 07:51:32

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
3.37 CHF -33.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,00 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3.32 € 		Abst. Kursziel*:
5.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SGL Carbon SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?