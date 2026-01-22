Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

186.98
CHF
11.79
CHF
6.73 %
10:40:28
BRXC
22.01.2026 09:21:57

secunet Security Networks Buy

secunet Security Networks
186.98 CHF 6.73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte seine Jahresziele erreicht oder sogar leicht übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Secunet als einen Hauptnutznießer der steigenden öffentlichen Ausgaben in Deutschland an, da das Unternehmen bei Rüstung, Cybersicherheit und Digitalisierung ? kritischen Investitionsbereichen im aktuellen geopolitischen Umfeld ? eine starke Position einnehme./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
231.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
200.50 € 		Abst. Kursziel*:
15.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
203.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.79%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

Analysen zu secunet Security Networks AG

09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
