secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte seine Jahresziele erreicht oder sogar leicht übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Secunet als einen Hauptnutznießer der steigenden öffentlichen Ausgaben in Deutschland an, da das Unternehmen bei Rüstung, Cybersicherheit und Digitalisierung ? kritischen Investitionsbereichen im aktuellen geopolitischen Umfeld ? eine starke Position einnehme./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
231.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
200.50 €
|
Abst. Kursziel*:
15.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
203.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.79%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.01.26
|SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu secunet Security Networks AG
Aktien in diesem Artikel
|secunet Security Networks AG
|186.58
|6.50%
