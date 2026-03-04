secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
04.03.2026 10:13:25
EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: secunet Security Networks AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die secunet Security Networks AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
