04.03.2026 10:13:25

EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

secunet Security Networks
175.06 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: secunet Security Networks AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
secunet Security Networks AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.03.2026 / 10:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die secunet Security Networks AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: secunet Security Networks AG
Kurfürstenstrasse 58
45138 Essen
Deutschland
Internet: www.secunet.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285566  04.03.2026 CET/CEST

