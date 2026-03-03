Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'405 -3.1%  SPI 18'471 -2.9%  Dow 48'501 -0.8%  DAX 23'791 -3.4%  Euro 0.9058 -0.3%  EStoxx50 5'772 -3.6%  Gold 5'172 1.6%  Bitcoin 53'445 0.0%  Dollar 0.7794 -0.4%  Öl 84.1 2.6% 
secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

172.13
CHF
-0.68
CHF
-0.39 %
03.03.2026
BRXC
04.03.2026 06:55:50

secunet Security Networks Buy

secunet Security Networks
172.13 CHF -0.39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
254.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
189.00 € 		Abst. Kursziel*:
34.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
188.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

