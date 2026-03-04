Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

04.03.2026 10:13:25

EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

secunet Security Networks
175.06 CHF 1.70%
EQS Preliminary announcement financial reports: secunet Security Networks AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

04.03.2026 / 10:13 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

secunet Security Networks AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Language: English
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications

04.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: secunet Security Networks AG
Kurfürstenstrasse 58
45138 Essen
Germany
Internet: www.secunet.com

 
End of News EQS News Service

2285566  04.03.2026 CET/CEST

