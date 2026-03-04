secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
04.03.2026 10:13:25
EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: secunet Security Networks AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
secunet Security Networks AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.secunet.com/en/about-us/investors/financial-publications
04.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Analysen zu secunet Security Networks AG
Analysen zu secunet Security Networks AG
|06:55
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
