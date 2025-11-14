Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

14.11.2025 08:56:14

secunet Security Networks Buy

secunet Security Networks
167.20 CHF 2.01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik sei noch eher träge gewesen, doch habe sich der Auftragseingang beschleunigt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Zahlen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
231.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
179.40 € 		Abst. Kursziel*:
28.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
183.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.09%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

