secunet Security Networks Aktie
14.11.2025 08:56:14
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
167.20 CHF 2.01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik sei noch eher träge gewesen, doch habe sich der Auftragseingang beschleunigt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Zahlen./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu secunet Security Networks AG
|08:56
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|07:41
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
