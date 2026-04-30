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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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30.04.2026
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29.04.2026 09:52:56

Scout24 Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe recht ordentlich abgeschnitten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Nun rücke der am 12. Mai anstehende Kapitalmarkttag in den Fokus, der sich als hilfreicher Kursfaktor erweisen könnte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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