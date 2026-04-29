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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch nach den Zahlen. Er rechnet allenfalls mit geringfügigen Anpassungen am Konsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.