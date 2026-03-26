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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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26.03.2026 07:27:04

Scout24 Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.88%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
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