Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
80.60CHF
17.80CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
31.10.2025 06:01:00
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
146.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99.95 €
|
Abst. Kursziel*:
46.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
101.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.98%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
