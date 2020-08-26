Scout24 93.82 CHF 2.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl;

