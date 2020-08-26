Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9279 0.1%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’011 -0.7%  Bitcoin 87’890 1.3%  Dollar 0.8030 0.2%  Öl 64.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
SNB-Aktie: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn
Devisen im Blick: Darum bleibt der Franken zum Euro und Dollar nahezu unverändert
Vetropack-Aktie: Glashersteller warnt vor Gewinneinbruch und prüft Stilllegungen
Weniger Risiko und geringere Renditechancen: Wie funktionieren "Outcome-based-ETFs"?
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

80.60
CHF
17.80
CHF
28.34 %
26.08.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 06:01:00

Scout24 Overweight

Scout24
93.82 CHF 2.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
146.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
99.95 € 		Abst. Kursziel*:
46.07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
101.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.98%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse