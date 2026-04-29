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29.04.2026 08:23:02

Scout24 Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Annick Maas am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu habe das Unternehmen den Umfang der für 2026 geplanten Aktienrückkäufe auf nun 350 Millionen Euro erhöht./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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28.43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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08:23 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.04.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.04.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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