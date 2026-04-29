Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Annick Maas am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu habe das Unternehmen den Umfang der für 2026 geplanten Aktienrückkäufe auf nun 350 Millionen Euro erhöht./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69.30 €
|
Abst. Kursziel*:
28.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.51%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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