FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber bleibe in der Immobilien-Wertschöpfungskette in Deutschland gut positioniert, schrieb Analystin Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer Anlegerveranstaltung./ag/jha/;