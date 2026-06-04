Burckhardt-Aktie sackt deutlich ab: Mittelfristziele wegen Auftragseinbruch verschoben

Allerdings stieg die Profitabilität von Burckhardt Compression leicht. Aufgrund der unsicheren Lage verschiebt das Management nun die Mittelfristziele.

Der Bestellungseingang brach beim Winterthurer Industriekonzern im Berichtsjahr deutlich ein. So trafen noch Aufträge im Wert von 784,3 Millionen Franken ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang um 31,9 Prozent.

Vor allem das Neumaschinengeschäft litt unter zurückhaltenden Kunden. Dort brachen die Aufträge gar um 42,3 Prozent ein. Bei den Services betrug das Minus derweil 5,4 Prozent.

Das Unternehmen führt die Entwicklung auf Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen infolge von US-Zöllen, geopolitischen Spannungen und dem Nahostkonflikt zurück.

Der Umsatz sank im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt um 3,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken. Dabei schrumpfte das deutlich grössere Neumaschinengeschäft um 1,4 Prozent und das kleinere Servicegeschäft um 8,2 Prozent.

Profitabilität gestiegen

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg derweil leicht um 0,2 Prozent auf 141,0 Millionen, die entsprechende Marge kletterte auf 13,3 Prozent von 12,9 Prozent im Vorjahr. Vor allem das Neumaschinengeschäft steigerte die Marge (10,7%), während das Servicebereich seine hohe Profitabilität in etwa verteidigte (24,4%).

Der Reingewinn nahm um 4,3 Prozent auf 110,1 Millionen zu. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine unveränderte Dividende von 18,00 Franken je Papier erhalten. Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden mit den Zahlen beim EBIT und Reingewinn übertroffen, während der Auftragseingang deutlich unter den Schätzungen lag.

Mittelfristziele verschoben

Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 peilt das Management nun einen Umsatz zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Franken und eine EBIT-Marge von rund 12 Prozent an.

Die mittelfristige Zielsetzung wird hingegen aufgrund der unsicheren Lage verschoben. Demnach soll die Erreichung eines Umsatzes von 1,2 Milliarden und einer EBIT-Marge von 12 bis 15 Prozent nun "voraussichtlich über das Geschäftsjahr 2027 hinausgehen". Ursprünglich galt das Ziel für das Geschäftsjahr 2027/28. Der angepasste Zeitplan werde kommuniziert, sobald sich die Marktsichtbarkeit verbessere.

Burckhardt Compression-Aktien stürzen nach schwachem Auftragseingang ab

Die Aktien des Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BC) geben am Donnerstag im frühen Geschäfts massiv nach. Mit den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen die Erwartungen knapp erfüllt und mit dem operativen Gewinn gar übertroffen. Dafür hat der Auftragseingang den AWP-Konsens um über 16 Prozent verfehlt. Kritisiert wird in Marktkreisen zudem die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele nach hinten oder auch das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2026/27.

Für die Burckhardt-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 9,39 Prozent nach unten auf 463 Franken.

Die operative Marge von BC sei zwar stark ausgefallen und die Kostenkontrolle im schwierigen Umfeld eindrücklich, heisst es in einem Kommentar der UBS. Die Umsatzguidance für das laufende Jahr impliziere indes einen Rückgang um rund 10 Prozent und auch die Prognose für den EBIT ergebe klares Abwärtspotential für die Schätzungen der Analysten. Ausserdem dürfte die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer Erholung im Bestellungseingang auf den Kurs der Aktie drücken.

Auch Jefferies sieht durch die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele einen Mangel an Visibilität für eine mögliche Erholung des Auftragseingangs. Offenbar habe sich das Marktsentiment nach der zaghaften Erholung im zweiten Quartal mit dem Ausbruch des Nahostkonflikts wieder verschlechtert. Dabei stünden insbesondere die mit dem Öl verbundenen und die Chemiemärkte im Gegenwind.

Die Zürcher Kantonalbank würdigt in ihrer Einschätzung ebenfalls die gute operative Leistung von BC. Sie sieht den Fokus der Investoren indes ebenfalls auf dem schwachen Auftragseingang, welcher als Basis für das künftige Wachstum dient. Dieser impliziere ein verhaltenes Geschäftsjahr 2026/27.

ls/hr

Winterthur (awp)