Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’315 0.7%  SPI 18’856 0.6%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’884 0.4%  Euro 0.9182 -0.1%  EStoxx50 6’063 0.2%  Gold 4’463 0.7%  Bitcoin 50’005 -1.3%  Dollar 0.7905 -0.2%  Öl 96.3 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser
Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht
HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Suche...
Profitabilität 04.06.2026 10:58:36

Burckhardt-Aktie sackt deutlich ab: Mittelfristziele wegen Auftragseinbruch verschoben

Burckhardt-Aktie sackt deutlich ab: Mittelfristziele wegen Auftragseinbruch verschoben

Der Kolbenkompressorenhersteller Burckhardt Compression hat in dem per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei tieferem Umsatz deutlich weniger Aufträge erhalten.

Allerdings stieg die Profitabilität von Burckhardt Compression leicht. Aufgrund der unsicheren Lage verschiebt das Management nun die Mittelfristziele.

Der Bestellungseingang brach beim Winterthurer Industriekonzern im Berichtsjahr deutlich ein. So trafen noch Aufträge im Wert von 784,3 Millionen Franken ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang um 31,9 Prozent.

Vor allem das Neumaschinengeschäft litt unter zurückhaltenden Kunden. Dort brachen die Aufträge gar um 42,3 Prozent ein. Bei den Services betrug das Minus derweil 5,4 Prozent.

Das Unternehmen führt die Entwicklung auf Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen infolge von US-Zöllen, geopolitischen Spannungen und dem Nahostkonflikt zurück.

Der Umsatz sank im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt um 3,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Franken. Dabei schrumpfte das deutlich grössere Neumaschinengeschäft um 1,4 Prozent und das kleinere Servicegeschäft um 8,2 Prozent.

Profitabilität gestiegen

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg derweil leicht um 0,2 Prozent auf 141,0 Millionen, die entsprechende Marge kletterte auf 13,3 Prozent von 12,9 Prozent im Vorjahr. Vor allem das Neumaschinengeschäft steigerte die Marge (10,7%), während das Servicebereich seine hohe Profitabilität in etwa verteidigte (24,4%).

Der Reingewinn nahm um 4,3 Prozent auf 110,1 Millionen zu. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine unveränderte Dividende von 18,00 Franken je Papier erhalten. Die Erwartungen der von AWP befragten Analysten wurden mit den Zahlen beim EBIT und Reingewinn übertroffen, während der Auftragseingang deutlich unter den Schätzungen lag.

Mittelfristziele verschoben

Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 peilt das Management nun einen Umsatz zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Franken und eine EBIT-Marge von rund 12 Prozent an.

Die mittelfristige Zielsetzung wird hingegen aufgrund der unsicheren Lage verschoben. Demnach soll die Erreichung eines Umsatzes von 1,2 Milliarden und einer EBIT-Marge von 12 bis 15 Prozent nun "voraussichtlich über das Geschäftsjahr 2027 hinausgehen". Ursprünglich galt das Ziel für das Geschäftsjahr 2027/28. Der angepasste Zeitplan werde kommuniziert, sobald sich die Marktsichtbarkeit verbessere.

Burckhardt Compression-Aktien stürzen nach schwachem Auftragseingang ab

Die Aktien des Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BC) geben am Donnerstag im frühen Geschäfts massiv nach. Mit den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen die Erwartungen knapp erfüllt und mit dem operativen Gewinn gar übertroffen. Dafür hat der Auftragseingang den AWP-Konsens um über 16 Prozent verfehlt. Kritisiert wird in Marktkreisen zudem die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele nach hinten oder auch das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2026/27.

Für die Burckhardt-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 9,39 Prozent nach unten auf 463 Franken.

Die operative Marge von BC sei zwar stark ausgefallen und die Kostenkontrolle im schwierigen Umfeld eindrücklich, heisst es in einem Kommentar der UBS. Die Umsatzguidance für das laufende Jahr impliziere indes einen Rückgang um rund 10 Prozent und auch die Prognose für den EBIT ergebe klares Abwärtspotential für die Schätzungen der Analysten. Ausserdem dürfte die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer Erholung im Bestellungseingang auf den Kurs der Aktie drücken.

Auch Jefferies sieht durch die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele einen Mangel an Visibilität für eine mögliche Erholung des Auftragseingangs. Offenbar habe sich das Marktsentiment nach der zaghaften Erholung im zweiten Quartal mit dem Ausbruch des Nahostkonflikts wieder verschlechtert. Dabei stünden insbesondere die mit dem Öl verbundenen und die Chemiemärkte im Gegenwind.

Die Zürcher Kantonalbank würdigt in ihrer Einschätzung ebenfalls die gute operative Leistung von BC. Sie sieht den Fokus der Investoren indes ebenfalls auf dem schwachen Auftragseingang, welcher als Basis für das künftige Wachstum dient. Dieser impliziere ein verhaltenes Geschäftsjahr 2026/27.

ls/hr

Winterthur (awp)

Weitere Links:

Burckhardt Compression-Aktie trotzdem tiefer: Mehrere Aufträge für LNG-Terminals in Asien erhalten

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 Nahost bleibt ungelöst – der Markt preist bereits Entspannung ein
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
03.06.26 SMI-Anleger orientierungslos
03.06.26 Marktüberblick: Tech-Rally setzt sich fort
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’759.95 19.73 S8IBNU
Short 14’033.78 13.91 SYKBAU
Short 14’551.35 8.99 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’314.56 04.06.2026 11:00:37
Long 12’653.32 19.44 SKPBQU
Long 12’382.85 13.91 SDDBDU
Long 11’839.47 8.87 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktien sacken ab: Eingeschränkte Rücknahmen bei Fonds - Aktien von KKR, Blackstone & Blue Owl unter Druck
Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag tief
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie wenig bewegt: Automotive-Verkauf belastet - RENK, HENSOLDT und TKMS ebenfalls im Blick
SpaceX-IPO im Fokus: Steht der Ausgabepreis der Aktie schon fest?
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Top-Rankings

Diese Aktien stehen im 1. Quartal 2026 im Gates Foundation Trust-Depot
Portfolio-Einblick
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
In diese Unternehmen investierte Bill Ackman Anfang 2026
Depot enthüllt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmil ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.