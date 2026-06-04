Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:46 Uhr 3.1 Prozent auf 74.05 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 41.80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 41’378 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 13.7 Prozent. Die Scout24-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST

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