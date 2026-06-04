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Aktienanalyse 04.06.2026 11:04:44

Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser

Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Adam Berlin hat eine umfassende Analyse des Scout24-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Scout24
68.46 CHF 3.64%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:46 Uhr 3.1 Prozent auf 74.05 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 41.80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 41’378 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 13.7 Prozent. Die Scout24-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
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