ABB Aktie 1220985 / US0003752047
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04.06.2026 18:22:00
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Wie Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
ABB (Asea Brown Boveri) Experten haben ihre Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie veröffentlicht.
6 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,50 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 15,12 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 83,62 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|71,00 CHF
|-15,09
|20.05.2026
|Barclays Capital
|71,00 CHF
|-15,09
|19.05.2026
|UBS AG
|69,00 CHF
|-17,48
|08.05.2026
|Barclays Capital
|71,00 CHF
|-15,09
|08.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|57,00 CHF
|-31,83
|07.05.2026
|RBC Capital Markets
|72,00 CHF
|-13,90
|06.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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