Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’341 0.9%  SPI 18’883 0.8%  Dow 51’580 1.8%  DAX 24’945 0.6%  Euro 0.9170 -0.2%  EStoxx50 6’103 0.8%  Gold 4’481 1.1%  Bitcoin 50’050 -1.2%  Dollar 0.7888 -0.4%  Öl 94.7 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie gesucht: VRP wirft USA "Erpressung" vor - PCR-Test für seltenes Ebola-Virus entwickelt
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Burckhardt-Aktie sackt deutlich ab: Mittelfristziele wegen Auftragseinbruch verschoben
Goldpreis vor neuem Rekordhoch? Experte erwartet Beginn der nächsten Rally
Partners Group-Aktie höher: Vermögensziele trotz Mittelabflüssen bestätigt
Suche...

ABB Aktie 1220985 / US0003752047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertenprognosen 04.06.2026 18:22:00

Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst

Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst

Wie Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

ABB
91.80 EUR -1.71%
Kaufen Verkaufen

ABB (Asea Brown Boveri) Experten haben ihre Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie veröffentlicht.

6 Analysten stufen die Anteilsscheine von ABB (Asea Brown Boveri) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 68,50 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 15,12 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 83,62 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital71,00 CHF-15,0920.05.2026
Barclays Capital71,00 CHF-15,0919.05.2026
UBS AG69,00 CHF-17,4808.05.2026
Barclays Capital71,00 CHF-15,0908.05.2026
Jefferies & Company Inc.57,00 CHF-31,8307.05.2026
RBC Capital Markets72,00 CHF-13,9006.05.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein ABB-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB von vor 3 Jahren verdient
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB-Aktie angepasst

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!