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27.04.2026 09:34:58

Scout24 Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet mit einem Quartalsumsatz von 177 Millionen Euro und sieht sich damit leicht unter dem Konsens, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am Mittwoch schrieb. Die Marge sollte erneut solide zugelegt haben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
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Scout24 		Analyst:
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Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
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09:34 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.04.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Scout24 Buy UBS AG
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