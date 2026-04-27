Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 09:34:58
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer rechnet mit einem Quartalsumsatz von 177 Millionen Euro und sieht sich damit leicht unter dem Konsens, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am Mittwoch schrieb. Die Marge sollte erneut solide zugelegt haben./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.25 €
|
Abst. Kursziel*:
84.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.94%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
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|UBS AG
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|Scout24 Hold
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|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
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