Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’973 0.0%  SPI 19’205 -0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’124 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’177 0.1%  Gold 5’182 0.3%  Bitcoin 52’773 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 70.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
NVIDIA-Aktie gewinnt: Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

58.15
CHF
-3.85
CHF
-6.21 %
10:17:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 08:37:06

Scout24 Buy

Scout24
59.34 CHF -6.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Umsatzwachstum habe sich allerdings abgeschwächt im Vergleich zu den beiden Vorquartalen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.65 € 		Abst. Kursziel*:
57.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.55%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse