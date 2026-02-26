Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’011 0.2%  SPI 19’266 0.3%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’300 0.5%  Euro 0.9144 0.2%  EStoxx50 6’199 0.4%  Gold 5’185 0.4%  Bitcoin 52’893 0.8%  Dollar 0.7746 0.3%  Öl 69.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stellantis-Aktie dennoch fester: Riesiger Verlust in 2025
Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
NEL-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und anhaltende Verluste setzen zu
Cavendish Hydrogen-Aktie verliert: NEL-Tochter weitet Verluste in Q4 aus
Deutsche Bank-Aktie gefragt: Rückkauf eigener Aktien startet
Suche...
eToro entdecken

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Fokus 26.02.2026 13:37:44

Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb, der das Scout24-Papier näher betrachtet hat.

Scout24
59.34 CHF -6.71%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:20 Uhr 3.9 Prozent im Minus bei 66.60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 54.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 316’242 Scout24-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 22.4 Prozent zu Buche. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten