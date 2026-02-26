Scout24-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:20 Uhr 3.9 Prozent im Minus bei 66.60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 54.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 316’242 Scout24-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 22.4 Prozent zu Buche. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

