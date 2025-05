LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Schott Pharma von 26 auf 32 Euro angehoben und die Papiere von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Spezialist für Arzneimittelaufbewahrung und -verabreichung habe branchenweit den größten Anteil an besonders profitablen High-Value-Lösungen (HVS), schrieb Gaurav Jain in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Er traut dem Unternehmen nachhaltig hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges Wachstum bei steigender Profitabilität zu. Dabei sei die Bewertung attraktiv./ag/ajx;