Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’524 0.0%  SPI 18’662 -0.2%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’938 -0.2%  Euro 0.9128 -0.1%  EStoxx50 6’035 -0.2%  Gold 5’058 0.6%  Bitcoin 51’201 -3.2%  Dollar 0.7660 -0.2%  Öl 69.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sector Perform von RBC Capital Markets für Commerzbank-Aktie
Buy für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Suche...
eToro entdecken

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

14.49
CHF
1.14
CHF
8.52 %
10:40:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 08:56:33

SCHOTT Pharma Sector Perform

SCHOTT Pharma
14.49 CHF 8.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15.78 € 		Abst. Kursziel*:
14.07%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
15.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:56 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
08:00 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen