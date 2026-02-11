SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
15.78 €
Abst. Kursziel*:
14.07%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
15.92 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.07%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
