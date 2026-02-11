SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal durch die Bank übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Mit dem Wachstum liege man am oberen Rand des für des Gesamtjahres angepeilten Tempos./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.34 €
|
Abst. Kursziel*:
23.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.18%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
