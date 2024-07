NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Seine Schätzung für den Umsatz des französischen Elektronikkonzerns liege im Rahmen der vom Unternehmen aktuell erhobenen Markterwartung, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) ist der Experte etwas skeptischer als der Konsens./la/he;