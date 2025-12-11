NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien Bedenken aufgekommen, dass Schneider sein branchenführendes organisches Wachstum von 7 bis 10 Prozent nach unten korrigieren könnte und daher möglicherweise nicht in der Lage sein werde, die Margen in den kommenden Jahren wesentlich zu steigern, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Bestätigung dieses Wachstumsziels und dessen Verlängerung bis 2030 eindeutig positiv zu werten./rob/edh/mis;