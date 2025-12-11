Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
Schneider Electric Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien Bedenken aufgekommen, dass Schneider sein branchenführendes organisches Wachstum von 7 bis 10 Prozent nach unten korrigieren könnte und daher möglicherweise nicht in der Lage sein werde, die Margen in den kommenden Jahren wesentlich zu steigern, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Bestätigung dieses Wachstumsziels und dessen Verlängerung bis 2030 eindeutig positiv zu werten./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
241.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
241.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.11%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
