Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’925 0.0%  SPI 17’758 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’159 0.1%  Euro 0.9332 -0.2%  EStoxx50 5’730 0.4%  Gold 4’216 -0.3%  Bitcoin 71’981 -2.1%  Dollar 0.7966 -0.4%  Öl 61.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Idorsia36346343
Top News
Roche-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Sell
Barclays Capital: Overweight für Deutsche Börse-Aktie
Apple-Aktie in Grün: Wettbewerbskommission untersucht Apple NFC-Regeln
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Suche...
eToro entdecken

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

223.92
CHF
4.94
CHF
2.25 %
12:31:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 11:36:32

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
223.99 CHF 2.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich des Kapitalmarkttages des Technologiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien Bedenken aufgekommen, dass Schneider sein branchenführendes organisches Wachstum von 7 bis 10 Prozent nach unten korrigieren könnte und daher möglicherweise nicht in der Lage sein werde, die Margen in den kommenden Jahren wesentlich zu steigern, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sei die Bestätigung dieses Wachstumsziels und dessen Verlängerung bis 2030 eindeutig positiv zu werten./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
285.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
241.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
241.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.11%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse