SMI 13'509 0.0%  SPI 18'662 0.1%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'803 0.3%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6'012 0.2%  Gold 5'009 1.0%  Bitcoin 53'721 -1.8%  Dollar 0.7721 -0.5%  Öl 67.5 -0.9% 
Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

233.28
CHF
0.71
CHF
0.31 %
11:14:47
BRXC
09.02.2026 09:01:10

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
233.19 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rechenzentren-Branche befinde sich an einem Wendepunkt, an dem eine grundlegende Umstellung der Stromarchitektur erforderlich sei, um den ständig steigenden Leistungsdichten gerecht zu werden, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er sieht Schneider und ABB als größte Nutznießer dieser Entwicklung./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
254.65 € 		Abst. Kursziel*:
7.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
254.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.01%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse