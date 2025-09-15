Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
219.00CHF
18.26CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
29.09.2025 08:26:23
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin gab am Freitag einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Seiner Einschätzung nach sollten sie ausreichen, um die Anleger zu beruhigen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
236.65 €
Abst. Kursziel*:
18.32%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
235.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.82%
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:43
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
