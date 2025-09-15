Schneider Electric 219.00 CHF 9.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin gab am Freitag einen Ausblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Seiner Einschätzung nach sollten sie ausreichen, um die Anleger zu beruhigen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



