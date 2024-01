NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Ein Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz von über 1 im Schlussquartal sei ermutigend, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von der Telefonkonferenz des Pharma- und Laborausrüsters erhofft er sich Aussagen zur Entwicklung der Lagerbestände und der Schulden./bek/ajx;