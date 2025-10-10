Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius Stedim Biotech Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Matthew Weston sieht seine Umsatzschätzung für die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen der Sartorius-Tochter knapp unter der Konsensprognose, seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) hingegen ein wenig darüber. Der neue Sartorius-Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh, schrieb Weston in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
190.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
188.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.65%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.07.25
|Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25