SMI 12'625 0.1%  SPI 17'411 0.1%  Dow 46'358 -0.5%  DAX 24'625 0.1%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 5'631 0.1%  Gold 3'993 0.4%  Bitcoin 97'855 -0.3%  Dollar 0.8053 -0.1%  Öl 65.0 -0.4% 
Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

188.60
EUR
-0.90
EUR
-0.47 %
11:06:52
BMN
10.10.2025 08:57:09

Sartorius Stedim Biotech Neutral

Sartorius Stedim Biotech
188.60 EUR -0.47%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Matthew Weston sieht seine Umsatzschätzung für die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen der Sartorius-Tochter knapp unter der Konsensprognose, seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) hingegen ein wenig darüber. Der neue Sartorius-Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh, schrieb Weston in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
190.00 € 		Abst. Kursziel*:
15.79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
188.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.65%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse