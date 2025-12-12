Sartorius Stedim Biotech 206.70 EUR 0.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal von Sartorius und der Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Signale für 2026 dürften den Konsens für das operative Ergebnis um etwa 4 Prozent drücken, was am Markt allerdings größtenteils wohl schon erwartet werde, schrieb er am Sonntag./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 01:21 / GMT



