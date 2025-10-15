Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

202.00
EUR
15.20
EUR
8.14 %
13:44:04
BMN
16.10.2025 12:34:51

Sartorius Stedim Biotech Buy

Sartorius Stedim Biotech
202.00 EUR 8.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter lägen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Konsensschätzungen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
229.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
187.20 € 		Abst. Kursziel*:
22.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
202.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.37%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:34 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
09:26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
01.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
