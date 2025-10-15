Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
16.10.2025 12:34:51
Sartorius Stedim Biotech Buy
Sartorius Stedim Biotech
202.00 EUR 8.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Bei der Sartorius-Tochter lägen sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Konsensschätzungen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
229.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
187.20 €
Abst. Kursziel*:
22.33%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
202.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.37%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
07:00
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025 (EQS Group)
15.10.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.07.25
|Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
18.06.25
|Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:34
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
