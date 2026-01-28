Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAP Aktie 345952 / DE0007164600

151.36
CHF
-24.68
CHF
-14.02 %
17:07:51
SWX
29.01.2026 17:18:05

SAP SE Overweight

SAP
150.91 CHF -16.67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
166.66 € 		Abst. Kursziel*:
62.01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
167.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.52%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

