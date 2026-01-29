Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAP Aktie 345952 / DE0007164600

151.36
CHF
-24.68
CHF
-14.02 %
29.01.2026
SWX
30.01.2026 07:19:31

SAP SE Buy

SAP
150.91 CHF -16.67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer seien vom Markt hart und außergewöhnlich abgestraft worden für den Bericht über das vierte Quartal 2025, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend. 200 Millionen Euro weniger im Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) hätten etwa 40 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung gekostet. An seinen Schätzungen ändere sich trotz langsameren Wachstums wenig, so Briest. Aktuell biete sich - auch mit Blick auf die Ausschüttungsrendite - eine gute Chance für geduldige Anleger./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >10 >15
Fallender SAP-Kurs
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168.50 € 		Abst. Kursziel*:
51.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
167.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.88%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

