Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’156 -0.9%  SPI 18’183 -0.8%  Dow 48’812 -1.1%  DAX 24’694 -1.1%  Euro 0.9268 -0.2%  EStoxx50 5’884 -0.7%  Gold 4’743 1.5%  Bitcoin 71’410 -3.3%  Dollar 0.7898 -1.0%  Öl 64.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292DocMorris4261528NVIDIA994529
Top News
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
Konfrontationskurs nach dem 6. Januar: Trump geht juristisch gegen JPMorgan Chase vor - Aktie tiefer
Zwischen Druck und Potenzial: Was die Amazon-Aktie aktuell bewegt
Apple-Aktie unter Druck: Lohnt sich ein Einstieg vor den Quartalszahlen?
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

178.62
CHF
1.08
CHF
0.61 %
17:04:57
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 16:14:10

SAP SE Buy

SAP
179.61 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,
schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
193.94 € 		Abst. Kursziel*:
49.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
193.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.62%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten