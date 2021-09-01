SAP Aktie 345952 / DE0007164600
139.00CHF
-3.58CHF
-2.51 %
01.09.2021
SWX
27.10.2025 19:11:35
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
17:58