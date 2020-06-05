SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
239.95 €
|
Abst. Kursziel*:
16.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
240.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.23%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
23.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
23.10.25