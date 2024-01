NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Seine leicht angepasste Nettogewinnprognose für die spanische Großbank entspräche in etwa der letzten verfügbaren Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie impliziere eine ausgewiesene Kapitalquote (ROTE) von 14,5 Prozent für das Gesamtjahr 2023, knapp unter dem Unternehmensziel von 15 Prozent./edh/he;