Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Angesichts der bekräftigten Jahresziele betrachte er die anstehende Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal nicht als starken Kurstreiber, sondern vielmehr den für Februar terminierten Kapitalmarkttag, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktie der spanischen Großbank bleibt er positiv gestimmt und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.60 €
|
Abst. Kursziel*:
15.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.77%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
