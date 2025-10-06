Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’487 0.0%  SPI 17’220 0.1%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’311 0.3%  Euro 0.9305 0.0%  EStoxx50 5’560 0.5%  Gold 4’075 1.4%  Bitcoin 92’034 -0.4%  Dollar 0.8043 0.4%  Öl 63.7 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BYD-Aktie trotzt Herausforderungen im E-Automarkt - Preiskrieg, Buffett-Verkäufe & Co.
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: BASF-Aktie mit Outperform
Rohstoffpreise am Montagmittag
Suche...
Plus500 Depot

Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.10
CHF
-0.12
CHF
-1.40 %
06.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 12:06:55

Santander Buy

Santander
8.10 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Angesichts der bekräftigten Jahresziele betrachte er die anstehende Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal nicht als starken Kurstreiber, sondern vielmehr den für Februar terminierten Kapitalmarkttag, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Aktie der spanischen Großbank bleibt er positiv gestimmt und sieht ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.60 € 		Abst. Kursziel*:
15.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.77%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:06 Santander Buy UBS AG
10.10.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Santander Buy UBS AG
25.09.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.