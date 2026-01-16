Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 88 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Franzosen fehle es vor allem an "Replacement Power", also frischen Medikamenten aus der Forschungspipeline, die Mittel mit auslaufendem Patentschutz ersetzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Er erinnerte dabei unter anderem an enttäuschende Phase-III-Resulate des MS-Kandidaten Tolebrutinib. Weston kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 im Schnitt um 8 Prozent. Er setzt 2026 in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.63 €
|
Abst. Kursziel*:
9.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25