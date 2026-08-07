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07.08.2026 09:48:20
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagvormittag um 0,15 Prozent auf 64.340,40 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.244,63 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,6 Prozent auf 8,32 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -9,7 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,49 Prozent auf 45,63 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 45,41 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,11 Prozent auf 1.903,13 US-Dollar, nach 1.901,09 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,50 Prozent stärker bei 215,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 212,43 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,033 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 0,54 Prozent auf 371,09 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 369,11 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2006 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,2012 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1611 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1618 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3269 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3266 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 591,48 US-Dollar am Vortag auf 586,83 US-Dollar nach unten (0,79 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0692 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0689 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 72,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,50 US-Dollar).
Zudem gibt Avalanche am Freitagvormittag nach. Um 0,18 Prozent auf 6,417 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,429 US-Dollar.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagvormittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 8,190 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,173 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,6739 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6712 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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