Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

141.68
CHF
-0.96
CHF
-0.67 %
09:16:23
BRXC
27.02.2026 08:21:37

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
141.68 CHF -0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Während der Umsatz wegen der anhaltenden Schwäche der europäischen Stahlindustrie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, hätten die Gewinne des Spezialchemieunternehmens positiv überrascht, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 liege im Rahmen der Erwartungen. Dabei sei auch wichtig, dass sich die Lage bei Basic & Intermediates nach der Schwäche der vergangenen Jahre zu normalisieren scheine. Weil aber positive Überraschungen fehlten, könnten die Aktien zunächst unter Druck geraten, hieß es. Die anstehende Telefonkonferenz könnte über den weiteren Kursverlauf am Freitag bestimmen./mis/ajx/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
160.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
158.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.25%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

