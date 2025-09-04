Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.47CHF
-9.88CHF
-12.00 %
12:26:34
BRXC
04.09.2025 11:43:52
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston ging am Donnerstagmorgen angesichts der negativen Kursreaktion näher auf die Ergebnisse der Studie zu dem Mittel Amlitelimab gegen die Hauterkrankung Atopische Dermatitis ein. Insgesamt sieht er die Resultate im Rahmen seines Basisszenarios./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.51 €
|
Abst. Kursziel*:
34.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.37%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
12:33
|Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht (AWP)
|
10:57
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
10:50
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
02.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)