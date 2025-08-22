Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9357 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’377 -0.5%  Bitcoin 89’484 -0.5%  Dollar 0.8053 0.1%  Öl 67.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
u-blox: Advent hat Angebotsprospekt für Übernahme publiziert
Goldpreis: Dollarstärke verursacht technische Korrektur
BioVersys-Aktie: EMA vergibt Orphan-Status für Kombination Alpibectir/Ethionamid
Vaudoise-Aktie: Vaudoise hat im ersten Halbjahr mehr verdient
Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Suche...

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

82.34
CHF
2.18
CHF
2.72 %
22.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 06:59:18

Sanofi Buy

Sanofi
82.34 CHF 2.72%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös vor den anstehenden Phase-3-Daten zum Antikörper Amlitelimab gegen Atopische Dermatitis, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick. Dem Mittel werde am Finanzmarkt zugetraut, einen guten Teil der Dupixent-Profite zu ersetzen. Diesbezüglich seien die Anleger allerdings optimistischer als er und der Analystenkonsens. Weston erinnerte allgemein daran, dass Sanofi das dynamischste Ergebniswachstum gemessen am Core EPS in der europäischen Pharmabranche aufweise./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.06 € 		Abst. Kursziel*:
32.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.99%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse