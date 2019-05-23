Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
11.08.2025 12:10:59

Salzgitter Neutral

Salzgitter
20.67 CHF -20.95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
21.70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.24 € 		Abst. Kursziel*:
-6.63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.24%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

