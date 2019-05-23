Salzgitter 20.67 CHF -20.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



