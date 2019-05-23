|Kurse + Charts + Realtime
Salzgitter Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung sei Verlusten aus Derivategeschäften geschuldet gewesen, schrieb Andrew Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Absicherungen gehörten allerdings zum Geschäft. Operativ sei die Stahlfertigung und -verarbeitung schwach verlaufen, das Handelsgeschäft hingegen besser als erwartet./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
21.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.24%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
