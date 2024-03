NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 30 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller dürfte von einer möglichen Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr 2024 und niedrigeren Zinsen profitieren, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Drucks auf den EU-Stahlmärkten, der erhöhten Investitionen, die den freien Barmittelfluss negativ beeinflussten, und der höheren Nettoverschuldung im Jahr 2024 bleibe er jedoch bei seiner aktuellen Einschätzung. Zudem mangele es an kurzfristigen Kurstreibern./la/edh;