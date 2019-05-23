Salzgitter 20.67 CHF -20.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Details zeigten eine enttäuschende Entwicklung im Kerngeschäft Stahl, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda). Diese lägen unter den Markterwartungen./la/bek;

