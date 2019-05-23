|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 09:10:47
Salzgitter Hold
Salzgitter
20.67 CHF -20.95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Details zeigten eine enttäuschende Entwicklung im Kerngeschäft Stahl, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda). Diese lägen unter den Markterwartungen./la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.71%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse