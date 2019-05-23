Salzgitter 20.67 CHF -20.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 21,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Halbjahreszahlen hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt und die anhaltend herausfordernde Lage im Kerngeschäft des Stahlkonzerns unterstrichen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel rechtfertigte er mit bewertungstechnischen Gründen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.