Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

28.50
CHF
-1.50
CHF
-5.00 %
23.05.2019
SWX
11.08.2025 16:25:29

Salzgitter Halten

Salzgitter
20.67 CHF -20.95%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 21,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Halbjahreszahlen hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt und die anhaltend herausfordernde Lage im Kerngeschäft des Stahlkonzerns unterstrichen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel rechtfertigte er mit bewertungstechnischen Gründen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Halten
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
23.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
22.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

