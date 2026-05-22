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Dow Jones aktuell 22.05.2026 22:33:55

Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester

Der Dow Jones stieg letztendlich.

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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.58 Prozent stärker bei 50’579.70 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20.592 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.600 Prozent leichter bei 49’983.80 Punkten, nach 50’285.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50’434.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50’830.24 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2.22 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 49’490.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 49’625.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41’859.09 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.54 Prozent. Bei 50’830.24 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 5.64 Prozent auf 122.41 USD), Salesforce (+ 2.13 Prozent auf 180.07 USD), Cisco (+ 1.87) Prozent auf 120.41 USD), Honeywell (+ 1.84 Prozent auf 227.92 USD) und Caterpillar (+ 1.61 Prozent auf 879.89 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-1.90 Prozent auf 215.33 USD), Walmart (-0.88 Prozent auf 120.27 USD), Amazon (-0.80 Prozent auf 266.32 USD), Visa (-0.68 Prozent auf 328.88 USD) und McDonalds (-0.67 Prozent auf 282.27 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35’156’105 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.659 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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