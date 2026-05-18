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Verkaufsempfehlungen KW 20 18.05.2026 22:43:00

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
    Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
    Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
    SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
    Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
    Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
    Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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